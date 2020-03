Covid-19. Negativi i tamponi dei decessi nel cosentino e dei sanitari di Crotone

Tre “buone notizie” (se così di può dire!) in una Calabria afflitta dalla piena emergenza sanitaria: e le virgolette sono d’obbligo per cautela e per il dovuto rispetto delle singole tragedie.



Le prime due riguardano altrettante persone purtroppo decedute nel reparto di pneumologia dell’ospedale “Ferrari” di Castrovillari, nel cosentino, e che si temeva fossero morti conseguenti all’infezione da coronavirus.

Si tratta di un 77enne di Cassano allo Jonio e di un 89enne di Aieta: i tamponi eseguiti su entrambi, i cui risultati sono giunti nella notte scorsa, hanno dato esito negativo, escludendo dunque il timore di un decesso correlato all’infezione da Covid-19. Da quanto appreso il primo è spirato per un grave scompenso cardiaco.

Una terza, invece, arriva da Crotone dove sono giunti, anche qui nella notte, i risultati dei tamponi a cui erano stati sottoposti i colleghi del sanitario del 118 trovato positivo, risultati che sono negativi per tutti e 26 i dipendenti identificati tra i suoi “contatti più stretti”.