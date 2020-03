Online il festival “La panchina dei versi”: interviene Mario Caligiuri

Continua, con grande successo e partecipazione degli utenti in rete, il festival online della condivisione contro il coronavirus "La panchina dei versi", trasmesso in diretta sulla pagina Facebook "Il Paese della Poesia - Il Federiciano" http://www.facebook.com/ilpaesedellapoesia

Dopo il folgorante concerto di Francesco Baccini, l'allegria della canzone napoletana portata dal performer Gianluigi Esposito e il grande coinvolgimento del cantautore Alfjo Greco, il terzo giorno del festival propone un importante appuntamento d'informazione, alle ore 11, con il professore dell'Università della Calabria Mario Caligiuri sul tema "Educazione e disinformazione al tempo del covid-19". Un argomento di grande rilievo e interesse, considerando le difficoltà comunicative che si sono verificate in questo periodo di emergenza coronavirus.

Il festival, nato grazie alla brillante idea del poeta ed editore Giuseppe Aletti, anch'egli originario della Calabria, ha come finalità quella di contrastare la solitudine, la paura e l’isolamento durante i giorni di rintanamento in casa per l'emergenza coronavirus. L'hastag lanciato è, infatti, #viciniancheadistanza

Sempre nella giornata di oggi Aggiungi un appuntamento per oggi, si prosegue con la traduttrice georgiana Nunu Geladze alle ore 18:00 e, in serata, alle 22:00, con la fisarmonica di Giuseppe Di Leo, musicista di Rocca Imperiale (Cosenza).