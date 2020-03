Gom: un altro positivo, a Reggio i contagiati salgono a 19

Ai 18 casi accertati di Covid-19 nel reggino, segnalati dalla Regione nel suo quotidiano bollettino ufficiale (QUI), se ne aggiunge un altro: a renderlo noto è la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano facendo sapere che oggi sono stati sottoposti allo screening 103 soggetti con sospetto di infezione, quatto dei quali risultati positivi, e che è stato riscontrato positivo l’ultimo rimasto in sospeso dei due di giovedì scorso.

Tra i pazienti vi è anche il caso dell’uomo deceduto mentre si recava all’Ospedale di Melito Porto Salvo (QUI). Dei 19 contagiati - per due dei quali si attende ancora la conferma - in ospedale sono attualmente ricoverati in otto; sette sono in condizioni stabili e solo uno è in Terapia Intensiva. In totale, dunque, e ad oggi, a Reggio Calabria sono stati sottoposti a controllo 309 pazienti.