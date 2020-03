Controlli in Calabria contro il coronavirus, centinaia di denunce in soli due giorni

Decine di controlli in Calabria per le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Soltanto il 12 marzo sono state controllate 11604 persone, di cui 531 sono state denunciate per inosservanza del decreto. Quindi sono state denunciate per falsa dichiarazione e 496 per false dichiarazioni sulla identità. I controlli hanno poi riguardato 5174 negozi, mentre 23 titolari sono stati denunciati.

Numeri che tuttavia sono diminuiti ieri, venerdì 13 marzo quando sono state denunciate 7584 persone. Di queste 386 persone sono state denunciate per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità; 13 persone sono state per falsa dichiarazione e altre 496 hanno ottenuto un deferimento per false dichiarazioni sulla identità. Dei 3332 esercizi controllati le forze dell’ordine hanno denunciato 5 titolari.