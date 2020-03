Danno alle fiamme tre vetture parcheggiate. Denunciati tre cosentini

Tre ragazzi cosentini di 20, 21 e 32 anni, sono stati denunciati per danneggiamento, detenzione illegale di armi e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. È successo la scorsa notte quando i carabinieri del comando provinciale li hanno fermato su corso Plebiscito, alle 2, in un controllo durante un posto di blocco.

Così, in occasione degli accertamenti relativi allo loro presenza, nonostante le disposizioni del Decreto per il contrasto al coronavirus, la Centrale Operativa ha segnalato ai militari che nella vicina via Largo delle Vergini erano state date alle fiamme alcune autovetture parcheggiate.

I carabinieri, insospettiti, hanno quindi deciso di fermali e portali in caserma. I successivi accertamenti, grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei giovani per il reato di danneggiamento seguito da incendio.

Inoltre, nel corso della perquisizione personale hanno trovato addosso ad uno dj loro un coltello, detenuto illegalmente, e per questo è stato denunciato per porto illegale di armi.