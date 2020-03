Coronavirus, Santelli: “Controlli capillari su arrivi da nord Italia”

Jole Santelli

Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, annuncia “controlli capillari su arrivi da nord Italia”. E lo ha deciso in merito a quello che definisce “esodo di persone provenienti dal Nord Italia e che stanno per arrivare anche in Calabria. Voglio tranquillizzare i calabresi: ho sentito il Prefetto di Catanzaro che mi ha rassicurata sulla rete dei controlli che saranno capillari, ai fini della prevenzione del contagio”.

Mentre a coloro che sono rientrati la Santelli raccomanda di “rispettare il periodo di quarantena e di comunicare immediatamente la propria presenza in Calabria alle autorità sanitarie locali e attraverso il sito https://emergenzacovid.regione.calabria.it/”.