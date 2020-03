Abramo Customer Care: “Nostre priorità sono tutela dei lavoratori e lavoro agile”

Lavoro e agile e tutela dei lavoratori. Sono queste le priorità dell’Abramo customer care, o almeno è quanto scrive in un comunicato.

La Abramo CC, come scritto nel comunicato “sta affrontando questa emergenza, esattamente come il paese Italia, senza alcuna esperienza pregressa che possa confortare la massima reattività possibile, teniamo a sottolineare due aspetti fondamentali su cui ci stiamo concentrando: la salute dei lavoratori e la possibilità del lavoro a distanza, il lavoro agile.

In merito alla sicurezza scrive di aver preso e comunicato “misure inerenti la distanza di sicurezza minima tra i lavoratori, l’igiene degli ambienti e degli individui e la disponibilità dell’azienda nel venire incontro alle esigenze personali”.

Mentre sul tema lavoro agile scrive di aver “distribuito un questionario che rileva la possibilità “tecnica” per il dipendente di lavorare da casa a fronte di una mappatura interna dei lavori che sono “remotizzabili” per loro natura. Allo stesso tempo sono stati avviati gruppi di lavoro con i clienti per definire la fattibilità e le eventuali precauzioni in termini di rispetto della privacy e del GDPR. A breve partiranno quindi le prime attività realizzate in Smart Working”.

Ha quindi istituito un “Gruppo di Lavoro permanente che si assicurerà di gestire l’emergenza “covid19” e che monitorerà il rispetto di tutte le Disposizioni interne sul tema, oltre a rispondere ai lavoratori che scriveranno alla casella email dedicata”.