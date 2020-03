Aeroporto di Lamezia, tentano di partire con passaporti falsi. Arrestati

Hanno cercato di imbarcarsi su un volo per Londra dall’aeroporto di Lamezia Terme esibendo dei passaporti falsi ma non ci sono riusciti e per questo sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Frontiera dello scalo crotonese.

Una coppia di giovani coniugi, all’atto di imbarcarsi sul volo Ryanair diretto a Stansted ha insospettito gli agenti che, nutrendo forti dubbi sulla validità dei passaporti greci che gli stessi esibivano, hanno fatto dei controlli più accurati.

Dalle verifiche si è così scoperto che si trattava di documenti falsi “alterati” e che la coppia era di nazionalità albanese e non, come dagli stessi dichiarato in un primo momento, greca.

MO, 29enne, e G.K.R., 20enne, sono stati così arrestati con l’accusa di detenzione e uso di documenti falsi validi per l’espatrio. I due, a disposizione del PM di turno, verranno giudicati con rito direttissimo presso il Tribunale di Lamezia Terme.