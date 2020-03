Non si ferma all’alt e sperona la pattuglia: arrestato per resistenza

La Digos e la Squadra Volanti di Reggio Calabria, insieme ai colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, continuano a eseguire i controlli sul territorio per far rispettare le norme imposte dal decreto del governo per contrastare il dilagare del Covid-19.

In questo contesto hanno arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale un 43enne del posto che, già sottoposto alla libertà vigilata, è stato intercettato in via Vittorio Veneto alla guida di un’auto.

L’uomo, dopo che gli agenti gli hanno intimato di fermarsi non ha arrestato la marcia e si è dato invece alla fuga, percorrendo diverse vie cittadine a velocità sostenuta, non fermandosi neanche ai semafori e tentando più volte di speronare le auto della Polizia intervenute in supporto.

Soltanto dopo alcuni chilometri, con un’operazione congiunta di due pattuglie, si è riuscito a bloccarlo, in via Nazionale San Cristoforo. Per lui inevitabile l’arresto ma anche la denuncia per inadempienza del Dpcm dell’8 marzo scorso ed, infine, per danneggiamento e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Giudicato per direttissima è stato messo ai domiciliari.