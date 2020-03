Gom: Covid-19, altri due positivi a Reggio Calabria

Rispetto ai tredici casi confermati e resi noti ieri dalla Regione Calabria e dalla Protezione Civile (QUI), a Reggio Calabria i positivi al Covid-19 salgono di altre due unità portando il totale a quindici ma considerando tra questi anche un guarito.

A comunicarlo è la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” che fa sapere anche che nell’ospedale dello Stretto, nella giornata di venerdì, sono stati sottoposti allo screening per il coronavirus 49 persone con sospetto di infezione.

Di questi, quindi, due sono risultati positivi al primo tampone, per i quali si attende come da prassi la conferma definitiva da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, mentre è stato riscontrato positivo uno dei due casi di giovedì.

In totale il Gom ha sottoposto a controllo 206 pazienti. Le persone positive al test e ricoverate in ospedale sono attualmente sei: cinque in condizioni stabili, mentre una è in terapia Intensiva.

Si ricorda e si raccomanda ancora una volta a chiunque voglia chiedere informazioni o mostrasse sintomi sospetti di non recarsi al Pronto Soccorso ma di contattare il numero verde 1500 del Ministero della Salute oppure il numero 800 76 76 76 della Regione Calabria.