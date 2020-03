Emergenza Covid-19: Akrea avvia il lavaggio strade, interventi nelle ore diurne

Per contrastare il diffondersi del coronavirus Akrea scende in campo per igienizzare la città pitagorica. Dalle ore 5:00 di domani mattina, 14 marzo, partirà il lavaggio delle strade cittadine, a incominciare dalle vie del centro.

Akrea informa che nel caso dei portici di piazza Pitagora saranno vaporizzati a mano prodotti adatti allo specifico tipo di pavimentazione, mentre nelle altre zone verranno impiegate le macchine lavastrade, sempre con l'utilizzo di prodotti atossici.

Secondo le disposizioni dell'Amministrazione comunale, gli interventi di lavaggio non avverranno più nelle ore notturne, come è stato finora, ma durante le ore diurne.

Visti i più recenti provvedimenti governativi connessi all'emergenza sanitaria, appare superfluo raccomandare ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, al fine di rendere più agevole il lavoro degli operatori.