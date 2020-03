Esce di casa violando obbligo di dimora e norme Governo: denunciato

Un 39enne di Lamezia Terme, C.G., è stato denunciato dal Personale della Squadra Volanti del Commissariato locale per inosservanza dell’obbligo di dimora e divieto di allontanamento da casa nelle ore notturne.

L’uomo, lo scorso 4 marzo, aveva cercato speronare con la sua auto una volante della Polizia dopo aver attraversato un semaforo rosso ed era stato poi sottoposto a misura cautelare. Nonostante ciò, nel corso del controllo della scorsa notte è stato trovato fuori dall’abitazione dal Personale della Squadra Volanti in pale violazione del provvedimento impostogli e delle misure adottate dal Governo per il contenimento del virus COVID – 19. era uscito di casa per una passeggiata serale.

C.G. è stato dunque fermato, ricondotto a casa, e a suo carico è scattata una denuncia per inosservanza degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.