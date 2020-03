Emergenza sanitaria. Domani a Crotone la sinificazione stradale

Anche la città di Crotone persegue la linea intrapresa da altri comuni calabresi, per quanto riguarda gli interventi straordinari di sanificazione resi necessari ancor di più a causa dell'epidemia dilagante e che come annuncia il Commissario Straordinario Tiziana Costantino "lavori inizieranno a partire da domani mattina 14 marzo".

Akrea è l’ente incaricato a svolgere le operazioni di disinfezione delle strade cittadine. Pertanto è fatta raccomandazione ai cittadini in vista della bonifica territoriale di non uscire dalle proprie abitazioni per rendere agevole il lavoro degli operatori.