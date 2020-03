Fai Cisl e Uil ai produttori: “mai come ora più sicurezza nei luoghi di lavoro”

‘Sicurezza nei luoghi di lavoro mai come ora’ è l’argomento su cui incalzano Michele Sapia (Fai Cisl), Bruno Costa (Flai Cgil) e Nino Merlino (Uila Uil) di Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil Calabria che a riguardo hanno, indirizzato ‘alle lavoratrici e lavoratori calabresi del sistema agroalimentare-ambientale’ una lettera di conforto per manifestare tutto il loro sostegno.

“In un momento così difficile per la nostra regione e l’intero Paese – scrivono i Segretari Regionali – siamo tutti chiamati a una presa di coscienza e ad un impegno collettivo di responsabilità. Ad alcuni di voi è stato chiesto uno sforzo maggiore a dimostrazione del fatto che i comparti come agricoltura, trasformazione agroalimentare, pesca, sicurezza alimentare e settore della zootecnia, servizi essenziali nel settore della bonifica e segmenti della forestazione, sono strategici per la collettività.

Orgogliosi di potervi rappresentare, desideriamo rivolgere un messaggio di sostegno e speranza a voi che quotidianamente lavorate sui campi e nelle aziende zootecniche, nei laboratori e fabbriche delle industrie alimentari e della panificazione, negli uffici e sui cantieri forestali, sugli impianti dei consorzi di bonifica e sui pescherecci. In questo difficile momento, in cui tutti siamo impegnati ad osservare con estrema attenzione tutte le precauzioni indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, saremo come sempre vicini a ognuno di voi, - rincuorano gli esponenti delle sigle - per sostenere il valore del lavoro e l’importanza della sicurezza e integrità della salute, per affrontare ogni evenienza, per garantire assistenza e consulenza contrattuale e familiare”.

“Non dobbiamo e non possiamo perdere la speranza e la fiducia – concludono Sapia, Costa e Merlino –, ma essere consapevoli che insieme siamo una grande e forte famiglia che cammina verso un’unica direzione: ritornare a respirare, con serenità; a vivere la quotidianità con serenità. Insieme andrà tutto bene”.