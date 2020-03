Crotone, il messaggio del Commissario: “momento delicato per tutti, vi sono vicina”

Tiziana Costantino

In un momento di preoccupazione collettiva è il Commissario prefettizio Tiziana Costantino a voler dare forza e coraggio ai crotonesi minacciati dall'epidemia dilagante del Covi-19, ringraziando quanti si attengono al rispetto delle regole utili a sconfiggere il virus.

La Costantino, nella sua lettera aperta, puntualizza come si stia tutti vivendo “un momento particolare e straordinario che ci impone un cambiamento delle nostre abitudini”.

Cambiare abitudini, evidenzia, “non significa tuttavia cambiare vita ma, viceversa, attuare una autotutela e soprattutto una forma di dovuto rispetto nei confronti degli altri: dei nostri figli, dei nostri parenti, dei nostri anziani, di tutti i componenti della nostra comunità”.

Il Commissario afa infatti appello proprio al senso di responsabilità di ognuno: “Applichiamo, con la dovuta responsabilità – dice - le norme e le avvertenze che sono state previste dal Governo e dalle autorità sanitarie. Mi rivolgo ai giovani: restare in casa in questi giorni oltre che una misura consigliata è un modo per essere ancora di più vicini alle vostre famiglie.

Poi un messaggio ai genitori a cui si rivolge “come mamma: diamo noi per primi l'esempio con comportamenti consapevoli e responsabili. A chi è arrivato dalle zone del nord ricordo che è obbligatorio comunicare la loro presenza sul territorio alle autorità sanitarie. So che tanti di voi stanno già applicando le prescrizioni e le avvertenze previste dai Decreti della Presidenza del Consiglio”.

“Vi ringrazio di cuore – aggiunge Costantino - perché la vostra collaborazione, in questo particolare momento, è fondamentale. Gli uffici comunali stanno lavorando con grande attenzione, rispetto alle competenze che sono demandate all'Ente, e lo continueremo a fare 24 ore su 24. Ma ho voluto personalmente parlarvi perché questo è il momento in cui tutti siamo chiamati ad un comportamento responsabile e consapevole”.

Per Costantino, dunque, “solo attraverso una unità di intenti supereremo questo momento delicato e difficile. Conto su tutti voi”.