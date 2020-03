Droga: in giro con 20 gr di cannabis, arrestato a Gioia Tauro

Gli Agenti della Polizia di Stato di Gioia Tauro hanno bloccato un cittadino extracomunitario, dopo un suo tentativo di fuga alla vista della Volante.

L’uomo, immediatamente raggiunto e fermato, è stato sottoposto a perquisizione personale, che ha consentito di rinvenire e sequestrare 5 dosi di cannabis sativa, per un peso complessivo di circa 20 grammi.

F.B, 37enne ghanese, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale commessa durante le fasi del controllo di polizia e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima, che si è conclusa con la convalida dell’arresto.