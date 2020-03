Castrovillari, montata la tenda del pronto intervento

È stata montata oggi la tenda esterna al Punto di Pronto Intervento per il servizio di pre-triage richiesto nei giorni scorsi dall’Amministrazione Comunale di Castrovillari. L’installazione è avvenuta ad opera dell’Unità Lipa di Castrovillari per conto della Protezione Civile regionale ed in presenza del Sindaco facente funzioni Ines Scalioti e dell’assessore alle politiche sociali e polizia municipale Sergio Salvati. Gli operatori annunciano che “prima dell'attivazione del servizio gli ambienti saranno sanificati”.