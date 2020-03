Emergenza Coronavirus: in giro senza motivo, 52 denunce nel crotonese

Circolavano per le vie cittadine senza alcun comprovato motivo, per questo i carabinieri del Comando Provinciale di Crotone hanno denunciato 52 persone tra il capoluogo, Isola Capo Rizzuto, Cirò Marina e Petilia Policastro, accusate di inosservanza del Dpcm inerente l’emergenza Coronavirus. Tra questi, due persone sono state inoltre denunciate per false dichiarazioni.

I controlli serrati avvengono per la tutela della salute pubblica e far rispettare le nuove misure adottate dal Governo per far fronte allo stato di emergenza sanitaria.