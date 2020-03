Asp Crotone: “fuga di notizie sui positivi al Coronavirus, violata riservatezza”, scatta la querela

“Dalla giornata odierna i dati complessivi relativi ai casi di Covid 19 riscontrati nella provincia di Crotone saranno ufficialmente comunicati dall’Asp mediante pubblicazione sul sito web aziendale, con aggiornamento quotidiano dei dati medesimi ed in forma rigorosamente anonima”.

Lo comunica il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Francesco Masciari, che oggi ha proceduto al deposito di un esposto formale - una querela contro ignoti - per la fuga di notizie tutelate dal diritto alla riservatezza nei confronti dei cittadini interessati dalla sindrome Covid-19 (QUI) e specificando che “nei giorni scorsi si è verificata una illegittima diffusione via telefono e via web di informazioni sensibili, e che tra i nominativi oggetto di illegittima diffusione non risultano dipendenti di strutture sanitarie private operanti nella nostra provincia”. Ha auspicato infine che “le forze dell’ordine possano rapidamente individuare gli autori di tali inaccettabili condotte.”