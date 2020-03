Covid-19. Cisl Reggio chiede Piano di emergenza e tutela dei lavoratori

“Occorre un impegno – superata la fase emergenziale – affinché uomini e donne chiamati ad una ‘missione di resistenza’, possano rimanere in organico superata la burrasca del ‘Coronavirus’.

È sostanzialmente questo l’appello della Cisl di Reggio Calabria che chiede un “‘Piano di emergenza’ regionale ponendo la massima attenzione a non creare un nuovo bacino di precariato”.

“Apprezziamo soprattutto la tempestività con la quale la Presidente Santelli, in accordo con il Commissario Straordinario Cotticelli e con il supporto del dipartimento Salute, hanno deciso di prevedere 400 posti letto di terapia intensiva e subintensiva per le aree nord, centro e sud del territorio calabrese. Nell’area sud saranno attivati 100 posti, nelle strutture di Gioia Tauro, Locri, Melito Porto Salvo, oltre quelli previsti per Reggio Calabria e Polistena. E’ fondamentale dotare il più presto possibile, il personale sanitario, di tutti i Dpi (Dispositivi protezione individuale: mascherine, tute etc.), presidi necessari, attrezzature, percorsi formativi per la gestione della emergenza Covid 19”.

“Bene anche la scelta di individuare per i periodi di quarantena - oltre alle strutture di proprietà regionale - edifici dell’Agenzia dei Beni Confiscati e strutture idonee di proprietà dell’Esercito. Per quanto concerne il piano straordinario per le assunzioni di personale medico e paramedico a tempo determinato, finalizzato alla gestione dell’emergenza, per il quale oggi sarà pubblico l’avviso per il reclutamento di 300 medici specializzati e specializzandi, quello che chiediamo alla Presidente Santelli, è di attenzionare l’evoluzione di tali procedure affinché non si creino nuove sacche di precariato nel comparto sanitario”.

“Così come per le graduatorie degli idonei, che saranno utilizzate a scorrimento per l’assunzione, sempre a tempo determinato di 270 infermieri e 200 Oss. In questo percorso, per quanto allarmante e lontano da ogni previsione, la Cisl di Reggio Calabria Metropolitana, farà la sua parte garantendo sostegno e supporto ad ogni azione volta a garantire la salute e la sicurezza dell’intera comunità. Ma ciò nonostante non intende venire meno al ruolo di rappresentanza nei confronti dei lavoratori che verranno chiamati ad un compito arduo, in un momento storico a tratti drammatico. Si tuteli, anche in emergenza, la dignità e la professionalità di medici, infermieri ed oss, avamposto di una terra fiera ed orgogliosa!” – concludono in coro Rosi Perrone - Segretario generale della Cisl Metropolitana Reggio Calabria, Vincenzo Sera – Segretario generale Fp Cisl Metropolitana Reggio Calabria e Giovanni Calogero - Segretario generale Cisl Medici Metropolitana Reggio Calabria”.

