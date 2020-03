Isola. Evade dai domiciliari più volte: 32enne finisce in carcere

Quel “vizietto” di violare spesso gli arresti domiciliari è costato ad un giovane 32enne di Isola di Capo Rizzuto l’aggravamento della misura cautelare.

L’uomo era stato sorpreso più volte dai carabinieri della locale Tenenza mentre era fuori casa, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli stessi militari – in esecuzione di un ordine di carcerazione – hanno fatto scattare per l’ennesima volte le manette per il 32enne che stato è stato ristretto presso la casa circondariale di Crotone.