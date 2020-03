Curafi (Agronomi e forestali): “Santelli garantisca tutela ai dipendenti e al comparto”

Francesco Cufari

“L’agricoltura e il comparto l’agroalimentare in questo momento devono essere tutelate e garantite –per la sicurezza di tutti. È dunque necessario consentire alle aziende di poter lavorare con tranquillità e minimizzare i rischi di contagio, oltre a garantire la sicurezza di agronomi, ispettori e tecnici coinvolti nei controlli.”

Così Francesco Cufari, presidente della federazione calabrese dei dottori agronomi e dottori forestali. “Per questo motivo abbiamo chiesto alla Presidente della Regione, Jole Santelli, di provvedere con urgenza al rinvio, di almeno 60 giorni, di tante scadenze relative a Psr, Pac, controlli condizionalità, controlli del Psr”.

“D’altro canto, - continua Cufari - seguendo tutte le misure previste dai diversi Dpcm e comprendendo l’importanza in questo momento della filiera agroalimentare, anche noi siamo impegnati nel dare supporto e consulenza, ove possibile in via telematica o sfruttando le tecnologie di smart working, alle aziende per fare in modo che i prodotti arrivino sulle nostre tavole sani e sicuri come sempre. Di certo, a queste attività già rese complesse dalle norme e prescrizioni da seguire scrupolosamente, non possiamo aggiungere altre incombenze come scadenze di bandi o consulenze per controlli”.

“Dunque, mi auguro che la Presidente Santelli – termina Cufari - accolga il nostro invito e prenda atto che l’agricoltura calabrese, la nostra prima industria, in questo momento ha bisogno di supporto e di attenzione, essendo un settore primario per la vita di tutti noi.”