Caloveto. I socialisti chiedono la riapertura dell’ospedale di Cariati: “dalle parole ai fatti”

“La Calabria, nelle prossime ore e nei prossimi giorni si troverà inevitabilmente ad affrontare l’emergenza Covid-19 con mezzi e strutture che negli anni si sono dimostrate non all’altezza per far fronte a situazioni sanitarie ordinarie: è lecito pensare, allora, che queste non saranno sufficienti e idonee per affrontare una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo”.

Ecco perché, il Partito Socialista Italiano di Caloveto, insieme al Circolo dei Giovani Socialisti “Sandro Pertini” di Caloveto, sente il bisogno di unirsi a tutti coloro che in queste ore stanno chiedendo a gran voce la riapertura dell’ospedale “V. Cosentino” di Cariati, chiuso dalla gestione commissariale Scopelliti negli anni 2010-2014. Chiediamo inoltre, a coloro che spingono per l’apertura straordinaria dell’ospedale cariatese, soprattutto a sindaci del territorio, - conclude la nota - di non fermarsi alla semplice invocazione e richiesta di apertura ma di andare oltre e di mettere in campo tutte le azioni concrete possibili affinché si possa davvero giungere alla riapertura della struttura. Facciamo in fretta, perché il virus corre e noi dobbiamo essere pronti”.