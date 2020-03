Roccella. Evade dai domiciliari per estorcere denaro a professionista: arrestato

È finito in arresto con l’accusa di tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 45enne di Roccella Jonica, A.P., che - nonostante gli arresti domiciliari – avrebbe lasciato la sua abitazione per tentare di estorcere del denaro ad un professionista.

I fatti si sarebbero svolti nella mattinata di ieri. Il 45enne, incurante del provvedimento a cui era sottoposto, si sarebbe recato presso lo studio di un professionista di Roccella per chiedergli una non precisata somma di denaro, richiesta che sarebbe stata avanzata dietro esplicita minaccia e con la precisazione verso la vittima che - in caso di diniego – l’avrebbe fatto saltare in aria.

Il professionista, terrorizzato, ha avvisato immediatamente i Carabinieri della Stazione locale che hanno perlustrato palmo a palmo le vie del centro cittadino riuscendo nell’arco di pochi minuti a catturare il presunto estortore.

Non facile per i militari la cattura del 45enne che, di tutto impeto, si sarebbe scagliato contro gli stessi con spintoni e proferendo frasi minacciose.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida e dovrà rispondere anche del reato di evasione, oltre che di tentata estorsione, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.