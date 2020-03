Covid. Positivo il commissario dell’Asp di Crotone: è in quarantena domiciliare

Tra i casi di positività al coronavirus emersi nelle serata di ieri (QUI) c’è anche il Commissario Straordinario dell’Asp di Crotone, Gilberto Gentili.

A renderlo noto è la direzione generale della stessa Azienda Sanitaria Provinciale sottolineando come Gentili, rientrato martedì scorso, 10 marzo, con un volo della Ryanair, proveniente da Bergamo Orio Sul Serio, pur avendo superato i controlli sanitari sia nello scalo lombardo che in quello pitagorico, abbia deciso di non accedere agli uffici e di mettersi subito in quarantena.

Il commissario, in questo senso, ha quindi rispettato quanto previsto dalle norme della Regione Calabria, oggi peraltro superate da quelle nazionali (QUI), e che prevedono appunto e tra l’altro la quarantena per chiunque provenga dalle zone a rischio epidemiologico.

Gentili si è poi sottoposto al tampone che, come dicevamo, è risultato positivo e sebbene asintomatico è al momento in isolamento domiciliare. Nel frattempo l’azienda sarà guidata dal direttore amministrativo pure se in contatto continuo con lo stesso commissario.