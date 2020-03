Covid. Regione: 19 positivi in Calabria, due guariti e oltre 1300 in quarantena

Salgono a 19 i casi ufficiali di Covid-19 rilevati fino ad oggi in Calabria su 276 tamponi eseguiti; ieri sera erano 14 (LEGGI QUI) ma sembrerebbe ancora mancare all’appello il tampone positivo effettuato a Crotone (QUI), e che potrebbe portare così i casi totali a 20, a meno che lo stesso non sia già ricompreso nei conteggiati nella provincia di Catanzaro, essendo la paziente ricoverata al Pugliese.



Questi i dati comunicati dalla Regione Calabria che ha ricapitolato anche le positività in ogni singola provincia: quattro sono dunque i ricoverati nell’ospedale di Catanzaro; cinque quelle accertate nel cosentino (di cui due ricoverati in reparto, altrettanti in rianimazione e uno guarito); a Reggio Calabria i casi sono invece sei (quattro in reparto; uno in isolamento domiciliare e un guarito); infine, altri quattro a Vibo Valentia e tutti in quarantena volontaria.

Come accennavamo sono 276 in totale i tamponi eseguiti sempre oggi nella nostra regione, di cui 257 risultati negativi, mentre per quanto riguarda la quarantena volontaria sono 1342 le persone in “isolamento” a casa e così ripartiti: 380 nel cosentino, 343 nel vibonese, 334 nel catanzarese; 170 nel reggino e 115 nel crotonese.

Aggiornato anche il numero delle persone ritornate in Calabria negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, e che si sono registrate al sito della Regione: sono 4200.

OLTRE 12 MILA I CASI IN ITALIA



Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, intanto, proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus su tutto il territorio nazionale, al momento 10.590 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 12.462 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 5.763 in Lombardia, 1588 in Emilia-Romagna, 940 in Veneto, 480 in Piemonte, 461 nelle Marche, 314 in Toscana, 181 in Liguria, 149 in Campania, 125 nel Lazio, 110 in Friuli Venezia Giulia, 71 in Puglia, 74 nella Provincia autonoma di Trento, 75 nella Provincia autonoma di Bolzano, 81 in Sicilia, 44 in Umbria, 37 in Abruzzo, 37 in Sardegna, 19 in Valle d’Aosta, 17 in Calabria (ma ne mancano all’appello altri due ufficializzati invece dalla Regione), 16 in Molise e 8 in Basilicata.

Sono 1045 le persone guarite. I deceduti sono 827, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

(Aggiornata alle 18:55)