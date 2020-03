Sorgonà (ConfCommercio Giovani): “salute prima di tutto, ma attenzione anche alle imprese”

“Le strutture sanitarie presenti in Calabria non potrebbero reggere una diffusione importante del virus, stare a casa è l’unica soluzione che abbiamo per contrastarlo in maniera efficace. D’altra parte il Governo nazionale, con urgenza, deve comunicare tutte le forme di sostegno concreto nei confronti delle aziende.

Le dovute misure prese per contrastare la diffusione del Coronavirus rappresentano purtroppo una vera e propria mazzata per l’economia già in difficoltà del nostro territorio. Piccole e medie imprese, commercianti ed attività reggine rischiano seriamente di dover chiudere i battenti. E’ un disastro economico-sociale che non possiamo permetterci, Reggio Calabria cadrebbe definitivamente al tappeto considerata la complicatissima situazione che viviamo da qualche anno”.

È Sasha Sorgonà, presidente dei Giovani di Confcommercio Reggio Calabria ad esprimere il proprio punto di vista lanciando un appello al Governo a sostegno degli imprenditori reggini.

Sorgonà si rivolge poi ai titolari degli immobili dati in locazione a imprenditori e commercianti reggini: “consapevole che ognuno vive le proprie difficoltà, chiedo sensibilità nel valutare di concerto con gli affittuari proposte di dilazione o riduzione momentanea dei canoni d’affitto. Una simile soluzione potrebbe offrire ossigeno vitale alle attività del nostro territorio, dargli la possibilità di rimanere aperti in attesa che questo delicatissimo momento si concluda”.