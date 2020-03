Fiamme in pieno centro a Dasà, devastati 4 appartamenti

Paura a Dasà, nell’entroterra vibonese, dove, intorno all'ora di pranzo, un grosso incendio ha devastato quattro appartamenti in via Indipendenza, in pieno centro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Serra San Bruno e alcune squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Comando provinciale di Vibo Valentia e dal distaccamento di Serra. Il loro intervento ha permesso di scongiurare conseguenze ben più drammatiche.

Lo stabile è stato fatto evacuare così come alcune abitazioni nelle immediate adiacenze per il pericolo costituito dalla presenza di bombole di gas all’interno dell'edificio che il personale intervenuto ha provveduto a togliere.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono a lavoro per evitare che le fiamme si propaghino ad altre abitazioni. Ancora sconosciute le cause dell’incendio. Indagini avviate da parte dei militari dell’Arma presenti sul posto.