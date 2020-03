Non rispettano il decreto sul coronavirus. A Crotone le prime denunce

Arrivano anche a Crotone le prime denunce per l’inosservanza del decreto sull’emergenza coronavirus. I carabinieri della stazione cittadina e del Nor hanno infatti deferito, in due diversi controlli, sette persone sorprese a girare per la città senza alcun comprovato motivo.

A Isola di Capo Rizzuto, inoltre, i militari della Tenenza locale hanno denunciato un 61enne del luogo perché, titolare di un centro scommesse, ha mantenuto l’apertura della struttura nonostante il divieto disposto dall’ormai più che noto Dpcm (QUI).