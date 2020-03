Coronavirus, calo dei voli. Sacal vicina alla cassa integrazione straordinaria

Potrebbe ricorrere alla cassa integrazione straordinaria la Sacal spa. E potrebbe farlo a causa del calo del traffico aereo in tutti gli aeroporti della regione. Per questo motivo la società che gestisce gli scali ha avanzato una richiesta formale ai sindacati di settore Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo e alla Confindustria di Catanzaro

All’origine della decisione ci sarebbe “la perdurante e significativa contrazione della clientela e del volume di attività lavorativa con la cancellazione e/o la sospensione delle attività”, come scritto nella richiesta della società che ha inoltre informato le associazioni di categoria di coinvolgere solo una parte dei lavoratori che quindi verrebbero “sospesi a zero ore o a regime di orario ridotto di lavoro per 12 mesi a partire già dal prossime mese di aprile”.

I sindacati si sono detti tuttavia scettici, dal momento che la sospensione dei voli ha una durata limitata nel tempo e sperano che il traffico possa tornare a regime già ad aprile 2020.