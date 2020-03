Stop ai mercati cittadini a Castrovillari: ordinanza del sindaco

Ancora un ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica e nel rispetto delle nuove prescrizioni al fine di fronteggiare il contagio e l’epidemia da coronavirus Covid-19.

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, in queste ore, ha firmato un’Ordinanza, reperibile pure sul sito del Comune, che sospende i tre mercati cittadini, il giornaliero, il trisettimanale e il mensile, a partire da domani 11 marzo, fatta salva, naturalmente, la possibilità, di un successivo recupero delle giornate di mercato non svolte.

“L’azione precauzionale – spiega il primo cittadino- è per impedire quelle possibili forme di assembramento, difficilmente gestibili per far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro come recitano e chiedono incessantemente i provvedimenti governativi in materia di gestione dell’emergenza sanitaria.”

“Da qui- aggiunge concludendo, Lo Polito- la necessaria decisione per contrastare il possibile diffondersi del virus che richiede stili di vita completamente diversi ed accorti anche per le necessità di spesa delle famiglie.”