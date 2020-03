In trasferta con la droga nascosta sotto la cintura dei pantaloni: arrestato 64enne

Un 64enne di San Lorenzo del Vallo, M.C., è stato arrestato dai per Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro dopo essere stato sorpreso ad un posto di blocco piazzato lungo la s.p. 253, tra il Comune di Trebisacce e quello di Villapiana, con della droga.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato quando i militari della Stazione di Trebisacce hanno intimato l’alt al suv condotto dall’uomo.

Identificato e controllato tramite le banche dati in uso alle Forze di Polizia, l’uomo è risultato all’attenzione dei carabinieri titolare di diversi precedenti e in passato sorvegliato speciale P.S.. Per tali motivi e per il suo crescente stato d’agitazione, gli stessi militari hanno approfondito il controllo e nel corso della perquisizione personale sono caduti dalla cintura dei pantaloni del soggetto due involucri risultati contenere 6 grammi di cocaina e 5 grammi di sostanza da taglio.

Sulla base delle risultanze investigative e dei precedenti,il 64enne - d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari- è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga è stata invece sequestrata.