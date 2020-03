“Sorpreso” in casa con tre tartarughe protette e due vipere. Scatta il sequestro

È stato “beccato” con tre tartarughe di terra protette e due vipere. Per questo motivo il proprietario è stato denunciato e gli animali messi sotto sequestro. È successo in una casa privata a Mesoraca dove i carabinieri hanno scovato gli animali detenuti illegalmente.

Nel corso di un controllo eseguito in un’abitazione i militari si sono accorti delle testuggini nelle adiacenze di un magazzino del centro urbano. L’accertamento svolto dai carabinieri forestali, chiamati in supporto, ha portato alla scoperta che si trattassero della specie Testudo hermanni (dal nome del naturalista francese Jean Hermann), particolarmente protetta dalla Convenzione di Washington (1973).

Si tratta dell’unica specie di testuggine autoctona del Sud Italia ed è sottoposta ad un forte prelievo dal suo ambiente naturale che ne mette a rischio la sopravvivenza. Nel corso dell’attività sono state rinvenute anche due aspidi (le Vipera aspis) la cui detenzione non è consentita, e che errano conservate in una soluzione liquida in un recipiente di vetro.

Il detentore non ha fornito alcuna documentazione attestante la provenienza lecita degli esemplari ed è stato così deferito all’Autorità giudiziaria. Gli animali sono stati posti sotto sequestro, già convalidato dall’Autorità giudiziaria, e le testuggini saranno trasferite al CRAS, il Centro recupero animali selvatici di Catanzaro.