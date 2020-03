Rosarno, “beccato” con sei dosi di cannabis e soldi in contanti. Arrestato 40enne

Si sono recati in contrada Testa dell’acqua a Rosarno a seguito della segnalazione di un cane aggressivo. Ma gli agenti del commissariato di Gioia Tauro hanno due persone che, alla vista degli agenti della volante, hanno tentato la fuga nelle campagne.

L’intervento ha consentito di bloccare uno dei due fuggitivi, N.O., 40enne nato in Costa D’Avorio, senza fissa dimora e in posizione di regolare permanenza sul territorio nazionale, con obbligo di dimora nel comune di Gioia Tauro e numerosi precedenti in materia di droga. L’uomo, in visibile stato di agitazione, è stato perquisito, gli agenti hanno quindi trovato un involucro di cannabis sativa e la somma di 90 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccola taglia.

N.O. è stato portato al Commissariato di Gioia Tauro per essere sottoposto a più accurata perquisizione e, gli agenti hanno trovato nascosti nel pantalone cinque ulteriori involucri di cannabis sativa, per un totale di 6 dosi dal peso complessivo di 13,23 grammi.

Considerata la suddivisione in dosi della sostanza, il possesso di denaro contante ed i precedenti penali specifici, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione a fini spaccio di droga, arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria in sede di giudizio direttissimo che ha disposto la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Gioia Tauro.