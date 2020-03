È stato sorpreso in giro per strada nonostante fosse ai domiciliari. Per questo motivo i carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato un 32enne del luogo per evasione.

L’uomo è stato sorpreso mentre circolava per le vie della città di Crotone, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare. Terminate le formalità di rito, il 32enne è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.