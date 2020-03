Tir sprofonda e crea voragine per perdita di acqua

Un camion in transito lungo la strada tra via Sbarre centrali e viale Europa a Reggio Calabria è sprofondato e ha provocato un’ingente perdita di acqua che ha allagato l’incrocio provocando gravi disagi per il traffico e per i pedoni nei pressi della rotatoria che si trova proprio davanti al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la perdita d’acqua abbia eroso il terreno che, al passaggio del mezzo, ha ceduto per almeno mezzo metro.

Il camion è rimasto bloccato in attesa dell'intervento della Polizia locale e dei vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per le persone a bordo ma la perdurante perdita d’acqua ha messo in tilt l’erogazione idrica nelle abitazioni della zona. Tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio.