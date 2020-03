Castrovillari, arrivati 500mila euro. Al via lavori per fogne e salvaguardia ponti

Il ministro dell’Interno ha versato al Comune di Castrovillari la somma di 500mila euro, acconto su due milioni e mezzo assegnati al capoluogo del Pollino a seguito di richiesta nell’ambito dell’apposito Piano Nazionale, predisposto dal suddetto Dicastero, per la Messa in Sicurezza di Edifici e Territorio. Questa prima trance servirà per avviare i lavori di sistemazione della rete fognaria relativa al costone del Santuario della Madonna del Castello e quelli per mettere in sicurezza le aree dei ponti della Catena e di Virtù. Le restanti somme, destinate, verranno corrisposte negli stati d’avanzamento delle tre opere.

Lo ha comunicato il Sindaco, Domenico Lo Polito, facendo presente che “l’arrivo delle importanti risorse consegnano una maggiore tranquillità al percorso urgente, atteso, richiesto e accompagnato– spiega il primo cittadino-, battuto dall’Amministrazione municipale per le questioni idrogeologiche e morfologiche che contraddistinguono le zone interessate, oggetto degli interventi che daranno soluzione alla qualità territoriale ed alla fruibilità e sicurezza dei luoghi.”