Coronavirus, più di 2mila autodenunce dai calabresi rientrati dal Nord

Sono più di 2100 le autodenunce registrate sul portale della Regione Calabria da parte delle persone ritornate in Calabria lo scorso fine settimana. Di queste 719 si trovano già in autoisolamento perchè provenienti dalla zone rosse della Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro, Urbino, Alessandria Asti, Novara, Verbano-Cussio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Sono i datti affluiti al dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria a seguito del provvedimento emanato dalla presidente Jole Santelli che prescrive l'obbligo di autodenuncia per tutti i calabresi in rientro in Calabria.