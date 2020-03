Covid, a Reggio più controlli sulle strade e nei ristoranti

Controlli sui principali snodi della rete di comunicazione, come strade, autostrade e ferrovie. Ma anche l’implementazione di controlli nei ristoranti e nei negozi, per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dal decreto per il contenimento del contagio del coronavirus, la cui violazione comporta l’applicazione della sanzione della sospensione dell’attività.

È emerso nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltasi in Prefettura a Reggio Calabria. Nel corso dell’incontro state esaminate le delle problematiche concernenti l'emergenza epidemiologica da covid 19.