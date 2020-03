Coronavirus, il governo a lavoro su regole omogenee in tutta Italia

Il governo sta lavorando a una “progressiva omogeneizzazione delle regole su tutto il territorio nazionale”. Sono le parole del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, presente alla conferenza stampa nella sede della Protezione civile per fare il punto sui dati del contagio. Durante il suo intervento non solo ha annunciato la chiusura degli impianti sciistici e ha “condannato” la “speculazione fatta da alcuni gestori di impianti sciistici” e ha annunciato un provvedimento che possa rendere omogenee le regole e le prescrizioni in tutta italia. Questo a seguito della riunione con Regioni, Anci e Upi.

Il Capo della protezione civile Angelo Borrelli ha quindi dato i numeri: “9172 i casi totali, le persone attualmente positive sono 7985, 463 deceduti e 724 guariti. Tra i 7985 positivi: 2936 si trovano in isolamento domiciliare; 4316 ricoverati con sintomi; 733 in terapia intensiva”.

Mentre in Calabria, (come scritto QUI) i contagiati sono saliti a 11. A Cosenza sono 4 le persone contagiate, mentre a Reggio salgono a 2, così come Vibo Valentia e tre a Catanzaro. Sono otto le persone ricoverate nelle strutture sanitarie, e uno risulta in isolamento domiciliare. Le persone dimesse sono due, mentre i tamponi effettuati sono stati 113.