Covid-19, Comune di Cinquefrondi attiva il servizio di assistenza per anziani

Il Comune di Cinquefrondi, al fine di evitare l'esposizione al virus COVID-19 e ritenendo in questo momento la solidarietà e la collaborazione strumenti indispensabili, attiva il servizio di assistenza agli anziani.

Come riportato nel DPCM 8 marzo 2020 'è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro'.

Il ritiro di ricette presso il medico di famiglia, L’acquisto di farmaci, l'acquisto di alimenti di prima necessità. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, entro il territorio comunale. Per prenotazioni contattare il seguente numero telefonico 0966 939123.

Allo stesso tempo, il Comune ha messo a disposizione i propri locali destinati all’ufficio vaccinazioni che in caso di necessità potranno servire data l’emergenza sanitaria in corso per il Covid-19.