Incidente a Reggio: auto sbanda e rimane i bilico a bordo strada, passeggeri salvati dai Vvf

Un incidente stradale si è verificatosi stamani, intorno alle ore 9:30, sul viale Europa di Reggio Calabria, nei pressi dell’ospedale Morelli.

Per cause ancora da accertare, una vettura – Renault Captur – è uscita dalla carreggiata ed ha finito la sua corsa oltre un marciapiede, rimanendo in bilico tra la sede stradale e un edificio in costruzione.

Prontamente sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco, allertata dalla sala operativa, che ha messo in sicurezza l’auto in modo che, la stessa, non potesse spostarsi e cadere nel vuoto.

Sistemato il veicolo, i Vigili del Fuoco hanno potuto estrarre dal veicolo le due persone che erano rimaste incastrate all’interno per affidarle alle cure dei sanitari del 118. I malcapitati sono stati trasportati al pronto soccorso locale. L’auto, invece, è stata recuperata dai pompieri.