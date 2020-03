Castrovillari, Lo Polito annuncia approvazione del nuovo piano di assunzioni al Comune

Nuove assunzioni al Comune di Castrovillari come ribadito dal primo cittadino Domenico Lo Polito a margine della riunione effettuata oggi con il resto della Giunta, è stato approvato lo schema del Bilancio Stabilmente Riequilibrato per il Piano di Fabbisogno del Personale 2020-2022.

Queste le figure: 1 funzionario responsabile per il Settore Bilancio; 3 ingegneri di cui 1 responsabile di Settore ; 5 istruttori direttivi di cui 1 posto destinato ad invalidi ed 1 agli interni; 1 avvocato;1 esperto informatico part time; 4 agenti di Polizia municipale di cui 2 riservati agli interni; 4 geometri di cui 1 destinato a invalidi ed 1 agli interni; 3 autisti di cui 1 posto destinato agli interni; 1 elettricista; 1 idraulico e 1 falegname.

“Viene attuata la stabilizzazione dei 41 lavoratori precari dell’ente (ex LSU -LPU) – spiega Lo Polito – i costi per le assunzioni – ha ricordato il Sindaco Lo Polito - sono già previsti nel Bilancio Stabilmente Riequilibrato che abbiamo approvato oggi. Tale scelta - afferma ancora Lo Polito -, che garantirà il corretto funzionamento della macchina comunale, sarà rilevante per quella Amministrazione che, prossimamente, si andrà ad insediare.”

“Un’azione sicuramente degna d’attenzione - conclude -, posta in essere e perseguita nell’ottica dell’ottimizzazione della struttura alla quale sono affidati in concreto, dalle consiliature che si succedono, gli obiettivi da perseguire e da raggiungere per il bene della collettività.”