Isola: si allontana arbitrariamente dai domiciliari, arrestato

I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno tratto in arresto un 33enne pregiudicato del luogo. L’uomo, che stava scontando la misura restrittiva degli arresti domiciliari, è stato sorpreso dai militari in una via del paese dopo che si era arbitrariamente allontanato dal luogo designato per scontare la misura. Al termine delle formalità di rito - su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone – il 33enne è stato sottoposto nuovamente ai domiciliari.