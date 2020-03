Lamezia. Passa col semaforo col rosso e prova a speronare poliziotti: arrestato

Un giovane di 39 anni, C.G., è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Lamezia Terme dopo un rocambolesco inseguimento avvenuto tra le vie cittadine nella nottata del 4 marzo.

Intorno alle 2:45 di notte, i poliziotti hanno notato nei pressi di un incrocio un’autovettura che svoltava in una traversa senza rispettare la luce rossa del semaforo.

La pattuglia ha intimato l’alt al conducente del veicolo che al posto di fermarsi avrebbe tentato di speronare la macchina della Polizia per poi innescare una folle corsa tra le vie cittadine, rischiando anche di investire un uomo rimasto in panne con la sua vettura.

La corsa è cessata solo quando l’auto dell’uomo ha imboccato una strada senza uscita e i poliziotti sono riusciti prontamente a braccarlo e condurlo in commissariato per gli accertamenti di rito.

In seguito ai controlli, si è accertato che C.G., tossicodipendente e già colpito da un avviso orale, con precedenti per vari reati, risultava avere la patente di guida sospesa da gennaio scorso, e pertanto gli erano state contestate anche le violazioni al codice della strada, ed aveva il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e fermo amministrativo per 3 mesi.

Il 39enne è stato dunque dichiarato in arresto e nella mattinata successiva il Tribunale di Lamezia ha convalidato il provvedimento disponendo la misura cautelare dell’obbligo di dimora presso la sua abitazione con divieto di allontanamento notturno.