Roccabernarda. Costruzione abusiva su terreno agricolo e in Zps: denunciato pensionato

Un fabbricato abusivo - costruito su un terreno agricolo vicino al centro urbano di Roccabernarda, nel crotonese - è stato individuato dai carabinieri forestali che hanno denunciato una persona.

In particolare, i militari della stazione forestale Santa Severina, nel corso di un controllo del territorio nella località Fiera-Giardini, hanno notato in un fondo recintato una nuova costruzione con pianta di circa 10m per 4, infissi nuovi, e copertura realizzata con la lamiera coibentata.

Avviati gli accertamenti presso l’ufficio comunale competente, i militari hanno scoperto che l’opera era priva di atti d’assenso legittimanti l’esecuzione e che era stata edificata in un’area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e ambientali.

Il sito, infatti, ricade nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) Marchesato e fiume Neto, che fa parte della Rete Natura 2000, una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione Europea.

Il possessore del terreno, un pensionato di 72 anni del posto, è stato dunque deferito all’Autorità giudiziaria per violazione della normativa edilizia e ambientale.