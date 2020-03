Coronavirus, controlli della polizia municipale alla stazione di Vibo Pizzo

Controlli anche a Vibo Valentia dove il sindaco, Maria Limardo, ha emesso un’ordinanza nella quale invita coloro che sono rientrati dal nord Italia o che sono ancora in viaggio, a sottoporsi alla quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva. Il tutto dopo aver contattato il medico di base.

Ma il primo cittadino di Vibo Valentia ha fatto di più, ha cioè autorizzato numerosi controlli da parte dei vigili urbani in tutta la città per invitare la popolazione a rimanere a casa, mentre la protezione civile ha installato una tenda per il per il triage destinato ai sospetti di Coronavirus all’esterno dell’ospedale Jazzolino.

Il sindaco, ha poi deciso di mandare il personale della municipale alla Stazione di Vibo-Pizzo per l’arrivo dell’Intercity notte e di altri treni previsti per questo pomeriggio.