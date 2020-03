Coronavirus, il comitato idonei graduatorie sanitarie a Cotticelli: “Assumere idonei”

Il comitato di idonei delle graduatorie sanitarie calabresi fa un appello al commissario ad Acta della sanità calabrese, Saverio Cotticelli, e al sub commissario Crocco, per l'emergenza coronavirus. Il comitato chiede infatti di “scorrere le graduatorie vigenti" del personale in questione per “coprire il fabbisogno richiesto dalle singole aziende sanitarie, in materia di personale sanitario, utilizzando la totalità del budget riservato al personale sanitario facendo scorrere le graduatorie".

Il comitato chiede poi di “ attuare questa manovra precauzionale con contratti a tempo indeterminato, in modo tale che, nell’eventuale contagio di personale sanitario, che lavora in prima linea, ci si trovi già con numeri sufficienti a contrastare la possibile”.