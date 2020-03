Dissidi su delle proprietà, gli dà fuoco all’auto: identificato e denunciato

I Carabinieri hanno identificato e denunciato alla Procura di Vibo il presunto autore dell’incendio che, nella serata del 2 marzo scorso, ha danneggiato una Fiat Punto nel piccolo centro di Francica (QUI).

L’episodio è avvenuto proprio nei pressi della Caserma dell’Arma ed i militari, visionando i sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e comparando gli indumenti indossati dal soggetto che ha appiccato il fuoco, si dicono certi di esser riusciti a dare un nome e un cognome all’autore del grave gesto.

Si tratta, in particolare, di un 26enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine che è stato dunque stato deferito con l’accusa di danneggiamento aggravato, furto e ricettazione. Alla base del gesto ci sarebbero stati dei dissidi di natura familiare per alcune proprietà in comune sempre nel territorio di Francica.