Poiana ferita salvata da squadra Anas sulla SS107

Un bel esemplare di Poiana (Buteo buteo) è stato soccorso sulla SS 107 in località Setteporte di Rocca di Neto nel crotonese da parte di una squadra dell’ANAS di San Giovanni in Fiore.

Il rapace era con un grave trauma ad un’ala e si trovava sulla strada ed ha rischiato seriamente di finire investito dalle auto in transito. Soccorso dagli operatori dell’ANAS è stato poi consegnato alla Polizia Provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore che in brevissimo tempo l’ha trasferito e consegnato al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) – CIPR di Rende (CS), per le cure del caso (A.Ma).